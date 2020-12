[아시아경제 라영철 기자]

■ 5급 승진

▲평화미래정책관 김옥님 ▲언론홍보담당관 왕연우 ▲예산담당관 서은원 ▲법무담당관 김경희 ▲행정지원과 안진희 ▲회계과 장세헌 ▲일자리정책과 유경옥 ▲일자리정책과 이홍연 ▲소상공인지원과 최 숙 ▲장애인복지과 이원국 ▲자원순환과 이종신 ▲평생교육과 한민수 ▲문화예술과 이승재 ▲도시계획과 이병영 ▲시민안전과 이성우 ▲ 일산동구보건소 신영호 ▲ 공사과 김현정 ▲세정과 엄진섭 ▲정보통신담당관 김윤정 ▲노인복지과 정은숙 ▲철도교통과 최병조 ▲농산유통과 우제구 ▲덕양구보건소 보건행정과 손승희 ▲문화유산관광과 김성호 ▲도시정비과 김기태 ▲시민안전과 이인석 ▲주택과 정달용 ▲토지정보과 박원동 ▲덕양구 건축과 박성완 ▲덕양구 건축과 백진규 ▲농업기술센터 연구개발과 정인철

고양=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr