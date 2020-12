구례군, 2년 연속 혁신평가 우수기관 선정

[구례=아시아경제 호남취재본부 육미석 기자] 전남 구례군은 행정안전부에서 선정하는 2020년 지방자치단체 혁신평가 우수기관으로 선정됐다고 25일 밝혔다.

지방자치단체 혁신평가는 전국 243개 지방자치단체의 지역혁신 노력과 성과를 평가하는 것이다.

이번 평가는 국민평가단을 공개 모집해 전문가 평가단과 함께 평가를 진행했다.

구례군은‘협업을 통한 섬진강 수해 피해복구, 결손가정을 위한 만원으로 집짓기 프로젝트, 결식아동제로 행복 두 끼 프로젝트, 지역주민과 함께한 코로나19 공동방제’등 어려운 여건 속에서도 민관협력을 통해 추진한 혁신사례를 소개해 눈길을 끌었다.

또 군민의 정책 참여 활성화를 위한 온라인 정책소통플랫폼 ‘구례소통마루’를 신설하는 등 창의적인 혁신정책 추진으로 우수성을 인정받았다.

구례군은 혁신평가가 도입된 2017년부터 총 세 차례나 우수기관으로 선정되면서 지방자치 혁신행정을 이끌어가는 선도 지자체로 평가받고 있다

호남취재본부 육미석 기자 yes3605@asiae.co.kr