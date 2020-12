세종 행안부 별관 근무 직원 1명 코로나19 확진

행안부, 긴급 방역조치 시행

[아시아경제 유제훈 기자] 세종시 행정안전부 별관에서 근무하는 직원 1명이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다.

행안부는 세종시 어진동 제1별관(KT&G 빌딩 4~8층) 8층에 근무하는 직원 1명이 지난 24일 코로나19 확진판정을 받은데 따라 긴급 방역조치를 시행했다고 25일 밝혔다.

행안부에 따르면 해당 직원은 지난 23일 자발적으로 코로나19 진단검사를 받은 배우자가 전날 확진판정을 받자 곧바로 검체검사를 진행했으며, 같은날 확진 판정을 받았다. 해당 직원은 지난 23일까지 출근했고, 전날엔 재택근무를 했다.

행안부 제1별관엔 본관의 재난안전관리본부를 제외한 대부분의 지역 및 행정관련 조직이 입주해 있다. 전체 근무자는 약 1100명이며, 확진자가 발생한 8층엔 약 250명이 근무하고 있는 것으로 알려졌다.

확진자 발생에 따라 행안부는 제1별관 근무자 중 8층 근무자에게 반드시 진단검사를 받도록 하는 한편, 나머지 직원들에게도 검사를 권고했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr