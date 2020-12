교황 주례 성탄전야 미사도 '100분의 1'규모 축소...코로나19 여파

코로나19 봉쇄조치 속 100명으로 제한

교황 성탄 강복메시지도 온라인으로 생중계

[아시아경제 이현우 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 로마 교황청이 매년 대대적으로 개최했던 성탄전야 미사 등 행사들의 규모도 대폭 축소됐다. 성탄절 강복메시지 또한 온라인으로 게재할 예정으로 알려졌다.

AP통신 등 외신에 따르면 프란치스코 교황은 24일(이하 현지시간) 바티칸 성 베드로 대성당에서 성탄 전야 미사를 집례했다. 올해 미사는 예년보다 2시간 이른 오후 7시30분께부터 약 1시간가량 조촐하게 거행됐다. 일반 신자와 외교사절단, 성직자 등 약 1만명이 성당에 운집한 예년과 달리 올해는 참석자 수가 100명 안팎으로 제한됐다. 교황청이 코로나19 확산 상황을 고려해 미사 참석자 수를 제한했기 때문이다.

이탈리아 보건당국은 성탄 연휴 기간의 코로나19 확산세를 막고자 이날부터 한시적으로 두 번째 전국적인 고강도 봉쇄조치를 내렸으나 예배는 예외적으로 허용해 소수의 일반 신자들이 참석할 수 있도록 했다. 크게 줄어든 참석자 규모를 반영하듯 미사는 중앙 제대가 아닌 성당 뒤쪽 한쪽에서 진행됐다.

교황은 미사 강론에서 "가난하고 버림받은 모든 이가 신의 자손이라는 점을 드러내고자 예수도 그렇게 세상에 나오셨다"며 "주님은 항상 우리가 가진 것보다 더 큰 사랑으로 우리를 아껴주신다. 그것이 주님이 우리 마음속에 들어오게 된 비결"이라고 강조했다. 이어 "성탄절을 맞아 끊임없는 소유욕과 찰나의 즐거움을 추구하는 대신 주변 형제ㆍ자매에게 닥친 부당함을 숙고하는 시간을 갖길 바란다"고 덧붙였다.

매년 25일 정오에 교황이 낭독하는 강복 메시지 또한 예년처럼 성 베드로 대성당 2층 중앙의 '강복의 발코니'가 아닌 대성당 내부에서 낭독되며, 온라인으로 생중계될 예정이다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr