[아시아경제 김봉주 기자] 전 축구선수 이동국이 딸 이재시와 2020 KBS 연예대상에 시상자로 참석했다.

이동국은 24일 인스타그램에 "KBS 연예대상 시상자로 참석했습니다. 큰딸 재시와 즐거운 추억 쌓고 돌아가요. 이재시. 실검1위. 아빠는 병풍. 딸과의 추억. 색다른경험"이라며 자신과 딸의 사진을 올렸다.

이날 오후 8시30분부터 진행된 2020 KBS 연예대상 시상식에서 '신인DJ 부문' 시상자는 이동국, 이재시다.

이재시는 이날 드레스를 입고 한껏 성숙해진 모습을 뽐냈다.

이재시는 과거 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에서 등장했던 모습보다 훌쩍 성장한 모습으로 시선을 모았다.

