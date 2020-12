포항시, '온실가스 감축' 최우수 공동주택에 '오천 서희스타힐스' 선정

우수상은 우현 우방아이쉘아파트

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 포항시는 23일 올해 공동주택의 온실가스 진단 및 컨설팅 사업을 평가한 결과, 최우수상에 오천 서희스타힐스를 선정했다고 23일 밝혔다. 우수상은 우현 우방아이쉘아파트에 돌아갔다.

이날 열린 시상식은 최근 코로나19의 확산으로 강화된 사회적 거리두기 2단계 격상에 따라 수상 관계자 등 최소한의 인원으로 진행됐다.

온실가스 진단·컨설팅 사업은 기후 위기에 대응하기 위한 사업으로, 자연사랑연합 포항지회 온실가스 전문컨설턴트 10명이 비대면 컨설팅을 병행해 각 가정을 방문하는 방식으로 진행됐다.

평가는 진단 이전 전년도 동기 대비 에너지 감축실적과 올해 탄소 포인트 가입 실적을 종합 평가하는 방법으로 이뤄졌다.

포항시 정영화 환경국장은 "지속가능한 도시 포항을 위해 기후변화에도 적극 대응할 수 있도록 생활 속 온실가스 감축 노력에 시민들의 동참을 당부드린다"면서 "대기 온실가스배출 감소를 위해 저감장치 지원 및 친환경자동차 보급 사업 등을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 다짐했다.

