변창흠 "여성은 화장 때문에 모르는 사람과 아침 안 먹는다"… 여성혐오 발언 논란

[아시아경제 이춘희 기자] 변창흠 국토교통부 장관 후보자가 "여성은 화장 때문에 아침을 모르는 사람과 함께 먹지 않는다"고 발언해 논란이 되고 있다. 구의역 김군 비하 발언 등 과거 여러 차례 후진적 인권 감수성을 드러낸 데 이어 여성혐오적인 성인지 감수성까지 드러났다는 비판이 나오고 있다.

변 후보자는 23일 국회에서 열린 국토부 장관 후보자 인사청문회에서 서울주택도시공사(SH공사) 사장 재직 시절 공유주택의 공유식당과 관련해 '못 사는 사람들이 밥을 집에서 해서 먹지 미쳤다고 사서 먹느냐'는 발언의 맥락을 설명해달라는 조오섭 더불어민주당 의원의 질의에 대해 해명하는 과정에서 이 같이 답했다.

변 후보자는 "우리나라 문화는 아침을 서로 모르는 사람과 먹지 않는다"며 "특히 여성의 경우 화장이라든가 이런 것들 때문에 아침을 같이 먹는 것은 아주 조심스러운데 아침 식사를 전제로 만들어놓으면 실제 문화에 맞느냐"는 취지로 "입주자부터 서로 아침을 나눠먹을 정도의 사람들을 선정하도록 프로그램까지 같이 만들어야 한다"고 말했던 것이라고 해당 발언을 해명했다. 여성을 꾸밈노동에만 신경쓰는 존재로 인식하는 후진적 성인지 감수성을 드러낸 셈이다.

이어 변 후보자는 "경제적 능력이 떨어지는 분들은 아침을 사 먹는 것도 비용 부담이기 때문에 무조건 아침을 사먹는 형태로 설계하면 곤란하다는 이야기를 한 것"이라며 "앞뒤가 없이 '가난한 사람은 외식도 하지마라'로 비약되는 것은 너무 억울한 것"이라고 토로했다.

조 의원은 이러한 변 후보자의 발언을 두고 적극 옹호에 나섰다. 변 후보자의 답변에 대해 조 의원은 "현실 상황을 감안해 공간을 어떻게 입주자들이 효율적으로 사용할 수 있도록 만들 것인가에 대한 이야기를 하는 과정에서 나온 이야기"라며 충분히 해명했다며 납득하는 태도를 보였다.

하지만 이후 진선미 국토교통위원장이 이러한 변 후보자의 표현에 대해 "여성에 대한 편견을 조장할 수 있는 우려가 있다"며 해명을 요구하자 변 후보자는 "임대주택 제반시설을 설계하거나 건축할 때는 이용 수요를 잘 판단해야 한다는 취지였다"며 "그러한 취지가 아니었다는 말과 함께 유감을 표한다"고 답했다.

이에 진 위원장은 "국토부 관련 여러 부처나 공기업 산하기관들이 조금 더 조직 문화가 개선될 수 있도록 선도적으로, 적극적으로 성인지 교육 기회를 갖게 노력해달라"고 당부했다.

