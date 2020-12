[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북도교육청은 22일 본청 직원 1명이 코로나19 확진자로 판정된 이후 5층 전체를 일시 폐쇄하고 직원 111명을 긴급 선별검사한 결과, 전원 음성 판정을 받았다고 23일 전했다.

해당 직원은 교회 관련 모임에 선행 확진자가 참석했다는 사실을 방역당국으로부터 통보받고 검사를 받은 결과, 지난 21일 밤 10시께 확진됐다.

이에 따라 경북도교육청은 이튿날 오전 8시부터 교육청 주차장에 임시 선별검사소를 설치, 해당 직원의 근무 장소인 본관 5층 근무자 93명과 본청 내 접촉이 잦은 직원 18명 총 111명에 대해 진단검사를 실시했다. 전원 음성 판정 결과는 같은 날 밤 11시께 나왔다.

도교육청 관계자는 "더이상 의심자는 발생하지 않아 23일 현재 해당 부서 직원들은 자가격리에 들어갔으며, 다른 부서는 정상근무하고 있다"고 전했다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr