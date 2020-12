보성군 ‘전 국민 녹차 마시기’ 온라인 퀴즈대회 개최

코로나19 극복 위한 다향대축제·차(茶)관련 퀴즈풀이하면 선물 팡팡





[보성=아시아경제 호남취재본부 박천석 기자] 전남 보성군은 코로나19로 지친 국민에게 힐링을 선사하기 위해 오는 29일까지 ‘전 국민 녹차 마시기’ 온라인 퀴즈대회를 개최한다고 23일 밝혔다.

이번 퀴즈대회는 보성의 대표축제인 △보성다향대축제와 △보성차밭빛축제가 코로나19로 취소된 것에 대응해 보성의 축제와 차(茶)를 홍보하고 국민에게는 즐거움을 선사하고자 마련됐다.

참가자에게는 추첨을 통해 1천 원 편의점 상품권(2천 명)을 지급하고, 퀴즈대회를 적극적으로 알린 ‘공유 랭킹왕’에게는 3개월에서 1년 동안 마실 수 있는 분량의 보성 티백 녹차를 증정한다.

문화관광과 관계자는 “이번 온라인 퀴즈대회를 통해서 우리군의 주요 축제와 차의 우수성에 대해 홍보하고 많은 국민이 전 국민 녹차 마시기 퀴즈 풀이에 참여해 잠시나마 즐거운 연말연시가 되길 바란다”고 말했다.

