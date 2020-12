[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 울산 울주군이 23일 5급 이상 총 22명에 대한 정기인사를 2021년 1월 1일자로 단행했다.

◇ 4급 승진

△행정지원국장 윤종칠 △ 범서읍장 이성우

◇ 5급 승진

△총무과(5급요원) 이상민 △관광과(5급요원) 김연희 △의회사무국(5급요원) 박은경 △범서읍(5급요원) 이준호 △교통정책과(5급요원) 김갑렬 △노인장애인과(5급요원) 김미화 이상 6명

◇ 4급 전보

△의회사무국장 심성보

◇ 5급 전보

△주민소통실장 김미혜 △총무과장 김용완 △회계정보과장 안지연 △세무2과장 이왕운 △지역경제과장 박공열 △안전총괄과장 이영수 △위생과장 조윤영 △건설과장 유은재 △범서읍 민원행정과장 김미옥 △온산읍장 김동원 △언양읍장 백진백 △청량읍장 김현영 △삼동면장 이미희 이상 13명

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr