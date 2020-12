△김환주 씨 별세, 김기형(메리츠증권 사장)·병형(희림건축 상무)·남형(롤링스톤 프로덕션 대표) 부친상=22일, 강남 성모병원 장례식장 31호, 발인 12월25일 8시, 장지 동산추모공원

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr