광주에서 하루 사이 코로나19 확진자가 36명 발생했다.

23일 광주시에 따르면 전날 36명이 추가로 확진 판정을 받아 광주 906번∼941번 환자로 분류됐다.

확진자들의 감염 경로는 종교시설과 요양원, 대중사우나 등으로 파악됐다.

특히 경북 상주시의 종교시설인 BJT 열방센터 관련 확진자가 11명 더 늘면서 상주열방센터 관련자는 총 42명으로 늘었다.

