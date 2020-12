강남구, 고용촉진 우수기업 12곳 인증

코로나19 고용절벽 속 일자리 148개 창출 … 2년 지방세 세무조사 유예 등 혜택

[아시아경제 박종일 기자] 강남구(구청장 정순균)가 올 한 해 고용창출에 기여한 지역내 ‘일자리창출 우수기업’ 12곳을 선정했다.

코로나19 예방 차원에서 인증서는 다음달 개별 수여된다.

구는 지난 2011년부터 실시한 ‘일자리 창출 우수기업 인증제’를 통해 기업의 고용촉진을 장려하고 있으며, 지난달 2년 이상 지역내 본사를 둔 기업의 신청을 받아 지난 1년간 고용실적과 복리후생 등을 두고 심사를 벌였다.

이번에 선정된 ▲예스피치 ▲데이터마케팅코리아 ▲스타일딜리셔스 ▲블루포션게임즈 ▲세이션 ▲에오스와이텍 ▲글루업 ▲엠디스퀘어 ▲강안교육 ▲늘엔 ▲유니윌지점 위즈페이 ▲밀버스는 코로나19로 인한 경제위기 상황에서도 148개 일자리를 창출해 가점을 받았다.

인증기업은 ▲2년간 지방세 세무조사 유예 ▲중소기업 육성기금 지원기업 선정 시 우대 ▲중소기업 청년인턴십 선정 인원 확대 ▲해외 전시회와 박람회 참여기업 선정 우대 등 혜택이 주어진다.

한편, 강남구는 ▲채용 시 1인당 최대 120만원의 지원금을 지급하는 ‘중소기업 청년인턴십’ ▲강남스타트업센터 구축·스타트업 창업활성화 정책발굴 ▲사회적 경제기업 발굴·육성 등 공로를 인정받아 지난 14일 ‘대한민국 일자리 어워드’ 대상인 대통령직속일자리위원회 부위원장상을 수상했다.

