[클릭 e종목]"콜마비앤에이치, 지속적인 성장 모멘텀 보유"

4분기 재고 조정 이슈 해소·수출 국가 확대 등으로 실적 고성장세 이어갈 전망

[아시아경제 금보령 기자] 콜마비앤에이치가 지속적인 성장 모멘텀을 보유하고 있다는 분석이 나왔다.

23일 신영증권에 따르면 콜마비앤에이치는 3분기 연결 기준 매출액 1463억원, 영업이익 231억원을 기록하며 시장 기대치에 미치지 못했다. 화장품 비수기, 고객사 재고조정 이슈, 신공장 고정비 부담 등이 영향을 미쳤다.

김정섭 신영증권 연구원은 "2분기 성수기 시즌에 맞춰 주요 고객사 프로모션 집행으로 가수요 물량이 반영되면서 3분기 재고조정 이슈가 발생했다"며 "또한 국내 음성 3공장 시 가동 관련 고정비 부담이 가중되며 마진 하락이 불가피했다"고 설명했다.

다만 성장 모멘텀에는 변화가 없다는 게 김 연구원의 판단이다. 그는 "4분기는 재고 조정 이슈 해소로 인한 판매 정상화, 수출 국가 확대(홍콩, 인도, 콜롬비아)로 실적 고성장세를 이어갈 전망"이라며 "7월부터 중국향 애터미 물량 수출을 진행 중이며 중국 애터미 회원수가 계속 증가하고 있는 만큼 내년에 추가적인 물량 확대가 가능할 것"이라고 강조했다.

내년은 중국향 애터미 수출 본격화, 중국 외 수출 국가 확대, 국내 음성 3공장 가동 본격화, 중국 연태콜마, 강소콜마 가동 시작 등을 통한 견조한 성장 흐름이 전망된다. 김 연구원은 "중국 애터미와 합작해 설립한 연태콜마는 이르면 내년 상반기 내 생산 허가를 받을 예정"이라고 말했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr