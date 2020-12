광진구민과 함께 ‘따로 또 같이’ 온라인 챌린지 캠페인 진행

연말 앞두고 코로나19 예방 위한 온라인 챌린지 캠페인 펼쳐... 캠페인 포스터를 SNS, 밴드, 메신저 등에 공유하고 다음 참여자 지목

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 코로나19 대유행 속 연말을 앞두고 구민과 함께 지역감염 확산을 방지하고자 ‘따로 또 같이’ 온라인 챌린지 캠페인을 실시한다.

캠페인 제목인 ‘따로 또 같이’는 몸은 따로 떨어져있지만 마음은 같이 있자는 의미로 가족·친구 간의 모임을 자제하는 캠페인에 구민 누구나 자발적으로 참여해 코로나19로부터 안전한 연말 분위기를 조성하기 위해 마련됐다.

참여 방법은 구가 제작한 캠페인 포스터를 SNS, 밴드, 메신저 등에 해시태그와 함께 공유한 뒤 챌린지를 이어갈 다음 참여자를 지목하면 된다.

캠페인 포스터에는 대화 시 마스크 착용, 거리두기 준수, 모임·외출 자제 등 내용이 담겼으며, 코로나19 위기 속에서도 모두가 함께 참여하면 극복할 수 있다는 의지를 전달하고 있다.

이와 함께 구는 더 많은 주민이 캠페인에 참여할 수 있도록 오는 내년 2월14일까지 참여 인증 이벤트를 진행한다.

참여를 원하는 주민은 프로필 사진 설정, 단체 채팅방·SNS 공유 등 인증사진을 캡처, 광진구 홈페이지에 등록하면 되며, 추첨을 통해 총 60명에게 모바일 문화상품권이 증정된다.

김선갑 구청장은 “코로나19 대유행 속 연말인 만큼 모임을 자제하고 집에서 안전하게 보내야할 때”라며 “나와 이웃이 안전하게 연말을 보낼 수 있도록 이번 캠페인에 주민들의 많은 동참을 바란다”고 말했다.

