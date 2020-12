[아시아경제 영남취재본부]

◇김천시

▲4급

<승진> △복지기획과 김경희 △보건행정과 김대균 △농업정책과 김재경

<직무대리> △문화홍보실 손세영 △도로철도과 김창현

▲5급

<승진> △건설도시과 이상길

▲6급

<승진> △건설도시과 김형주 △스포츠산업과 류현상 △총무새마을과 이봉근 △가족행복과 이영순 △세정과 김규성 △복지기획과 김목종 △농식품유통과 김경주 △건설도시과 나원찬 △스포츠산업과 윤영규 △보건행정과 김민지 △자원순환과 김영수 △정보기획과 이상욱

