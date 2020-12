경남도, 스키장·눈썰매장 방역 점검 강화 나선다

민관합동, 21일부터 폐장 시까지 수시 방역점검

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남도가 연말연시를 앞두고 겨울 스포츠 시설에 대한 집중적인 방역 점검에 나선다.

경남도는 24일 개장을 앞둔 양산 에덴밸리 스키장에서 민관 합동 방역 점검을 한다고 21일 밝혔다.

점검은 스키장뿐 아니라 콘도, 리조트 내 식당, 인근 스키용품 대여점에 대해 방역 수칙 준수 여부를 점검하는 내용으로 진행된다. 또 동호인 장기투숙 등에 대한 전수 조사를 시행한다.

도내 9개 눈썰매장 중 올해 운영을 계획하고 있는 6개 눈썰매장을 대상으로 도·시군 합동점검을 폐장 시까지 수시로 실시한다.

도내 눈썰매장 9곳 중 올해 운영을 계획 중인 6곳에 대한 방역 점검도 진행 중이다. 도와 시군은 폐장 때까지 수시로 합동 점검을 한다는 방침이다.

류명현 도 문화관광체육국장은 "도, 시·군, 민간과 업체가 협력해 겨울스포츠 시설의 빈틈없는 방역과 함께 피시방과 노래연습장 관리에도 힘쓰겠다"고 전했다.

한편 도는 수능 이후 학생들의 안전을 지키고자 PC방과 노래방을 대상으로 내년 1월 15일까지 교육청, 경찰 등과 함께 특별 점검을 하고 있다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr