[아시아경제 김봉주 기자] 대한국토도시계획학회(회장 김현수)는 한국프롭테크포럼(의장 안성우)과 함께 '도시계획과 빅데이터'를 주제로 22일 오후2시부터 온라인 세미나를 개최한다.

발제는 이희정 서울시립대 빅데이터연구소장, 김주영 한국교통연구원 빅데이터연구본부장, 구름 빅밸류 빅데이터연구소장이 맡는다. 김현수 학회장을 좌장으로 정채교 국토교통부 도시정책과장, 조남준 서울시 도시계획과장, 이상훈 국토교통과학기술진흥원 부원장, 권운혁 LH 공간정보처장, 이상경 가천대 교수, 정수현 앤스페이스 대표 등이 토론자로 참여한다. 온라인 세미나는 '도시TV'로 볼 수 있다.

