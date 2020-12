[아시아경제 오주연 기자] 한국거래소 유가증권시장본부는 21일 쌍용차 쌍용차 003620 | 코스피 증권정보 현재가 2,770 전일대비 660 등락률 -19.24% 거래량 5,734,976 전일가 3,430 2020.12.21 15:30 장마감 관련기사 쌍용차, 주가 3665원 (6.85%)… 게시판 '북적'국내 전기차 13만대 시대…내년 출시 기대되는 전기차는?쌍용차, 경영악화로 600억 규모 대출 연체 발생 close 에 대해 회생절차개시신청 보도와 관련한 조회 공시를 요구했다. 공시시한은 22일 저녁6시다.

