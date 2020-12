[아시아경제 김효진 기자] 서민금융진흥원(서금원)과 신용회복위원회(신복위)는 서민금융과 채무조정 사례를 소재로 한 유튜브 영상 공모전을 진행한다고 21일 밝혔다.

이날부터 내년 2월 14일까지 개인 또는 3인 이하 팀 단위로 영상을 낼 수 있다.

영상은 미소금융, 햇살론 등 서민금융 제도와 신복위의 채무조정 제도 이용사례를 소재로 드라마, 다큐멘터리, 애니메이션 등 장르 제한 없이 5분 이내 분량으로 만들면 된다.

서금원과 신복위는 전문가 심사와 온라인 투표를 거쳐 대상 1명에 300만원, 최우수상 2명에 각 200만원 등 총 1400만원을 상금으로 수여할 예정이다.

수상작은 서금원과 신복위의 소셜미디어 홍보에 쓰인다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr