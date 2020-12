'불법광고물 근절' 인천시…경고 음성안내·디지털 현수막 도입

소상공인 간판개선·옥외광고 소비쿠폰 지원

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천시가 불법광고물 정비를 위해 디지털 현수막을 도입하고 광고물 관리 우수 지자체에 재정인센티브를 줄 계획이다. 아울러 간판 개선, 옥외광고 소비쿠폰 사업 등 소상공인 지원책도 펼친다.

시는 도시 이미지를 훼손하고 시민생활에 불편을 초래하는 불법광고물 근절을 위해 내년에 총 20억원을 투입해 12개 사업을 추진한다고 22일 밝혔다.

우선 도로변에 마구 걸리고 뿌려지는 분양광고 현수막과 불법사채·음란성 전단지 등 유동광고물 근절을 위해 '자동전화 음성안내서비스'를 시행한다.

이는 불법광고물 사업자에게 5∼20분 간격으로 철거 및 경고안내 음성메시지를 반복적으로 발송해 자진 정비를 유도하기 위한 것이다. 시는 내년 1억 4000만원을 들여 6대 특·광역시 중 최초로 인천 전지역 10개 군·구 도입을 목표로 추진할 계획이다.

2017년부터 시행하고 있는 '주민참여 불법광고물 수거보상제'도 확대 추진한다. 시민들이 벽보·전단(명함형 포함) 등 불법유동광고물을 수거해오면 보상금을 지급하는 시민참여형 사업으로, 그동안 2800여명의 시민이 참여해 막대한 양의 불법광고물을 수거했다.

시는 또 변화된 IT 시대에 발맞춰 '전자 가로형 공공현수막 게시대'와 전광판 크기의 '전자 게시대'를 새로 도입한다.

전자 현수막과 게시대는 다양한 영상효과를 사용해 효과적인 정보전달이 가능할 뿐 아니라, 무분별하게 난립하는 불법 현수막을 방지하고 현수막 폐기 비용도 절감할 수 있을 것으로 기대된다. 시는 군·구별로 시범지역을 선정해 운영토록 한 뒤 점차 확대해 나갈 방침이다.

아울러 올바른 광고문화 정착을 위해선 군·구의 협조가 중요한 만큼 매년 옥외광고업무 우수 자치단체를 선정해 재정인센티브를 주기로 했다.

신종 코로나바이러스 감염증(코로나 19) 여파로 인해 영업과 생계에 어려움을 겪고 있는 소상공인과 골목상권을 살리기 위해 옥외광고 지원 정책도 펼친다.

시는 소상공인이 영업하는 가게와 상점가 중심의 고유특성을 살려 광고효과를 더 높일 수 있도록 간판개선 사업을 추진한다. 이를 위해 178개 업소를 대상으로 9억원을 지원, 아름다운 디자인이 가미된 간판으로 새단장한다.

또 코로나19로 침체된 옥외광고사업의 판로를 돕고, 소상공인이 낡고 오래된 간판을 개별적으로 바꿀 수 있도록 '옥외광고 소비쿠폰' 지원 사업에 1억 6000만원을 투입한다.

인천시 관계자는 "올바르고 적법한 광고물 제작·설치를 위해 광고업 사업자를 대상으로 '옥외디자인 아카데미'를 열고, 무연고 간판이나 오래된 간판은 민간전문가와 함께 점검해 안전사고 예방에도 힘 쓰겠다"고 밝혔다.

