경남교육청, 21일부터 업무 정상 가동

박종훈 교육감, 자가 격리 중 현안 점검 및 업무공백 최소화 당부

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자 발생으로 재택근무로 전환됐던 경상남도교육청이 21일부터 업무를 정상적으로 시작했다.

확진자 발생 이후 청은 청사 방역과 전 직원 전수검사를 마무리하고 월요회의를 시작으로 각 부서가 업무를 재개했다.

이날 회의에는 자가격리 중인 박종훈 교육감이 영상으로 참여해 청 내 코로나19 확진자 발생으로 심려를 끼쳐드린 점에 대해 유감을 표하며, 교육청 전체 현안 점검과 공백없는 교육행정을 전 직원에게 당부했다.

청은 지난 17일 코로나19 확진자 발생 확인 즉시 청사 출입을 전면통제하고 방역 당국과 협력 대응했다. 확진자와 밀접접촉자의 동선 파악해 18일 재택근무 전환했고 매일 본청과 2청사를 방역 시행, 전 직원 전수검사로 추가 전파를 막는 데에 노력했다.

또한 확진자 발생일을 기준으로 청 행사에 참여한 외부 인사에게 관련 상황을 전파했다. 그리고 밀접접촉자로 분류된 직원들이 가정 격리가 어려운 경우 교육종합복지관을 이용 조치하고 생필품꾸러미를 지원했다.

현재 7명의 확진자(본청 6, 지원청 1) 외에 추가 감염자는 발생하지 않고 있다.

한편 청은 앞으로 더욱 강화된 방역 수칙의 마련과 적용, 철저한 교육을 통해 본청 및 직속 기관, 교육시설의 안전을 확보하고, 학교 내 감염 발생을 막을 수 있는 다양한 방역 대책을 추가로 마련할 예정이다.

영남취재본부 강샤론 기자 sharon79@asiae.co.kr