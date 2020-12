[아시아경제 오주연 기자] 한국조선해양 한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 109,000 전일대비 1,000 등락률 +0.93% 거래량 167,032 전일가 108,000 2020.12.21 12:24 장중(20분지연) 관련기사 한국조선해양, 5820억 원 규모 선박 7척 수주현대삼호중공업, 임단협 관련 부분파업으로 사업장 생산 중단[e공시 눈에 띄네] 코스피-16일 close 은 자회사인 한국삼호중공업이 유럽 소재 선사로부터 컨테이너선 4척을 수주했다고 21일 공시했다. 계약금액은 4512억원으로 이는 최근 매출액 대비 12.93%에 해당한다.

