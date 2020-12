전남대병원, 보건부 공공보건의료사업 ‘최우수기관’ 선정

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 전남대학교병원이 보건복지부의 공공보건의료사업 최우수 기관으로 선정됐다.

21일 전남대병원에 따르면 보건복지부가 전국 14개 국립대병원을 포함한 공공보건의료기관을 대상으로 실시한 2019년도 공공보건의료계획 시행 평가(공공보건의료계획 평가 및 시행계획 추진실적 평가 유공 단체부문)에서 전남대병원이 총점 89.5점을 획득, 전체 평균(83.8점) 보다 훨씬 상회하는 성적으로 최우수 기관상인 보건복지부장관상을 수상했다.

이로써 전남대병원은 지난 2017년에 이어 두 번째 최우수 기관의 영예를 안았으며, 2014~2016년, 2018년 우수 기관으로 선정되는 등 양질의 공공보건의료서비스를 제공해 온 최고의 의료기관 임을 입증했다.

또 이번 평가에서 전남대병원 공공보건의료사업실의 최윤희 의료사회복지사는 공공보건의료사업 활성화를 위해 원내 공공보건의료사업 조정 및 지역 내 공공의료기관 등과 연계를 통한 사업 지원, 공동사업 개발 등을 주도적으로 수행한 공로로 개인부문 보건복지부장관 표창에 선정됐다.

이번 평가는 공공성 강화, 양질의 적정진료, 건강안전망, 미충족서비스 4개 영역(35개 세부지표)으로 나뉘어 진행됐다.

종합적인 평가결과 전남대병원은 전반적으로 공공보건의료 기본 계획에 근거해 다양한 사업을 수행하고 있으며, 공공보건 의료계획 심의 의견에 대한 반영사항을 체계적으로 정리한 것이 긍정적으로 평가됐다.

또 병원장을 단장으로 하는 사랑나눔의료봉사단의 활동이 취약계층 주민을 위한 의료지원을 안정적으로 제공할 수 있는 우수사례로 꼽혔다.

아울러 외국인 근로자, 다문화 가정, 길거리 노숙인, 장애인 생활시설, 해외의료봉사 등 다각적인 의료봉사를 위한 노력도 높이 평가됐다.

전남대병원은 의료공공성 강화를 위해 지역의료기관에 적용 가능한 표준 진료지침인 CP를 개발·보급하고, 지역 협력병원간 진료협력 네트워크 구축에 힘써왔다.

또한 병문안 문화개선을 위한 스크린도어 설치와 심뇌혈관질환 및 뇌혈관질환의 지표 개선 및 지속적 관리 등으로 적정진료 및 양질의 의료서비스 제공에도 노력 해왔다.

보건의료복지 통합지원체계 구축 및 의료취약환자 지원사업(취약환자 상담, 의료비 지원, 외국인근로자 등 소외계층 의료서비스 지원사업, 보건의료복지 301 네트워크 사업 등)을 통해 의료안전망 구축에도 기여했다.

한편 보건부는 공공보건의료기관이 국민에게 요구되는 양질의 공공보건의료를 효과적으로 제공해 국민보건 향상에 기여하는지 평가하고, 그 결과를 해당기관에 알려 사업수행에 반영토록하기 위해 매년 공공보건의료계획 시행 평가를 실시하고 있다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr