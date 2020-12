대웅 "제조공정도 도용 안해" vs 메디 "나보타 폐기해야"

[아시아경제 조현의 기자] 미국 국제무역위원회(ITC)가 메디톡스 메디톡스 086900 | 코스닥 증권정보 현재가 187,900 전일대비 7,200 등락률 -3.69% 거래량 209,270 전일가 195,100 2020.12.21 11:38 장중(20분지연) 관련기사 [주간HOT종목]'보톡스 전쟁' 메디톡스VS대웅제약메디톡스, 최근 5일 개인 3만 9853주 순매수... 주가 19만 4500원(-4.66%)ITC 최종판결에 한숨 돌린 보톡스 업체들 close 와 대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 275,500 전일대비 63,500 등락률 +29.95% 거래량 305,112 전일가 212,000 2020.12.21 11:30 장중(20분지연) 관련기사 美 FDA 긴급사용 승인! 부작용 문제없다! 단숨에 오릅니다!긴급사용 임박! 변종에도 끄떡없다! 단숨에 급등 할 최대 수혜 株!대웅제약, 코로나19(카모스타트) 테마 상승세에 20.3% ↑ close 의 '보툴리눔 톡신(보톡스) 분쟁'을 놓고 최종판결을 내렸지만 양사 간 갈등은 봉합되지 않은 모양새다.

21일 대웅제약은 국내 민사소송에서도 보툴리눔 균주와 제조공정 등 영업비밀 침해와 관련해 시비를 가리겠다고 밝혔다. 메디톡스는 지난 2017년 대웅제약이 자사의 균주와 제조공정을 도용했다며 서울중앙지방법원에 민사소송을 제기했다.

대웅제약은 "ITC 위원회는 대웅제약이 메디톡스 균주를 도용한 실질적 증거는 아무것도 없다고 명백히 인정했다"며 "메디톡스의 균주에 대한 주장에 대해서는 종지부를 찍었다"고 주장했다.

이어 "현재 국내 민사소송에서 메디톡스의 주장을 확인하기 위한 포자 감정 등의 절차가 진행 중"이라며 "ITC 최종판결의 근거가 된 자료들을 국내 재판부에 모두 제출했기 때문에 동일한 결과가 나올 것으로 판단한다"며 자신감을 내비쳤다.

ITC는 지난 7월 예비판결에선 대웅제약이 메디톡스의 균주와 제조공정을 도용했다고 봤지만 이달 16일(현지시간) 최종판결에선 제조공정만 해당된다고 결론 내렸다.

대웅제약은 "메디톡스는 (자사로부터) 침해된 영업비밀이 무엇인지에 대해서조차 국내 민사소송에서 제대로 밝히지 않고 있다"며 "자사가 메디톡스로부터 훔쳤다는 기술이 무엇인지 국내 소송에서 명확히 밝히고 검증을 받아야 한다"고 목소리를 높였다.

메디톡스는 반면 ITC 최종판결에서 대웅제약이 자사의 균주와 제조공정을 도용한 것이 입증됐다며 이를 근거로 국내에서 진행 중인 소송에 속도를 내겠다는 입장이다.

메디톡스는 지난 18일 "ITC 최종판결에서 대웅제약의 균주 도용 혐의가 입증됐다"며 "대웅제약의 혐의를 입증할 수 있는 방대한 과학적 근거가 이미 재판부에 제출된 만큼 국내 민사 소송에서도 ITC와 동일한 판결이 나올 것"이라고 전망했다.

이어 "균주 출처를 허위로 제출한 보툴리눔 톡신 제제 사업을 지속하기란 불가능하다"며 "ITC 판결 전문이 공개되면 국내 민사 소송에서 승소해 배상 청구, 도용한 균주 및 기술의 사용 금지와 권리 반환, 대웅제약의 '나보타'에 대한 폐기 조치를 진행하겠다"고 했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr