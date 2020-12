여권내 변창흠 두고 "굉장히 부적절한 발언" VS "훌륭한 후보자"

[아시아경제 원다라 기자] 더불어민주당에서도 변창흠 국토교통부 장관의 '구의역 사고 발언'에 대한 비판이 제기됐다.

박성민 민주당 최고위원은 21일 오전 KBS 라디오 인터뷰에서 '변 후보자의 구의역, 무주택자 비하 발언에 대해 어떻게 생각하나'라는 질문에 "굉장히 부적절한 발언"이라면서 "장관 후보자로서 심사대에 올라가 계시고 앞으로 정식 청문 절차가 진행될텐데 어떤 해명이더라도 무마는 잘 안된다고 생각한다"고 답했다.

이어 "송곳 검증이라고 하는 여러가지 측면에서 이뤄져야 할 부분들이 있는 것이고, 특히 구의역 김 군 관련한 발언에 대해선 굉장히 심각하다고 생각한다"면서 "사실 이것이 과연 문재인 정부의 국정운영 철학과 맞는 가치의 발언이었는가를 생각해보게 되었다"고 지적했다.

박 최고위원은 여권 내 옹호 여론과 관련해 "어떤 분들은 이제 이분이 국토부 장관으로서의 업무 능력을 수행할 수 있는 수행능력에 좀 더 초점을 맞춰서 봐야 된다고 말씀을 하시는데, 저는 공직자로서 국민을 위해서 봉사하시는 분인데, 이 이전의 인식에 대해서는 짚고 넘어가지 않을 수가 없다, 비판받아 마땅한 사안"이라며 "후보자의 자질과도 연관지어 생각해볼 부분이라고 생각한다"고 강조했다.

또 "이에 대해서 보다 충분히 본인이 소명해야 하고 본인이 사과를 해야 한다고 생각한다"면서 "보다 상세한 사과와 섬세한 표현이 또 동반되어야 할 것"이라고 덧붙였다.

반면 여권 내에선 변 후보자를 두둔하는 목소리가 여전히 우세한 상황이다. 박범계 민주당 의원은 이날 오전 CBS 라디오 인터뷰에서 "어떤 맥락에서 발언이 나왔는지 인사청문회에서 충분히 더 얘기를 들어봐야되는 그런 상황"이라고 말했다.

이원욱 민주당 의원도 같은날 오전 BBS 라디오 인터뷰에서 "전체 맥락을 봐주셨으면 좋겠다. 하나 딱 잘못 들으면 그것이 다인 양 논란을 빚는 경우가 종종 있다”고 말했다. 이어 “변 후보자가 보여온 주거 문제와 도시 재생에 대한 의지와 철학을 보면 굉장히 훌륭한 후보자”라고도 강조했다.

앞서 변 후보자의 '구의역 발언' 논란은 국토 교통위원회 SH 건설안전산업본부 회의록에서 나왔다. 변 후보자는 “서울시 산하 메트로로부터 위탁받은 업체 직원이 실수로 죽었다. 사실 아무것도 아닌데”라며 “걔(피해자 김군)만 조금 신경썼으면 아무 일도 없는 것처럼 될 수 있었다”고 말했다. 또 "정말 아무 것도 아닌 일 때문에 사람이 죽은 것이고 이게 시정 전체를 흔들었다”고도 말했다.

구의역 스크린도어 사고는 2016년 5월 구의역 승강장 스크린도어를 홀로 수리하던 김모(당시 19세)군이 열차에 치여 사망한 사건이다. 당시 김군은 서울메트로 외주업체 소속의 비정규직 노동자였으며 사망 후 가방에서 컵라면과 삼각김밥이 발견돼 국민적 추모 발길이 이어졌다.

원다라 기자 supermoon@asiae.co.kr