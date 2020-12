경북도교육청, '인성교육 실천사례' 전국 최다 입상 … 기관·교사 성과 '뚜렷'

도교육청 자체 '2020년 인성교육 평가'에서는 95% 이행 달성도

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북도교육청은 도내 초·중·고교를 대상으로 자체 실시한 '2020년 인성교육 평가' 결과, 높은 이행 달성도를 보였다고 21일 밝혔다.

이와 함께 '전국 인성교육실천사례 연구대회' 기관 및 개인 부문에서 다수 입상하는 결실을 맺었다.

올해 각급 학교별 인성교육을 중심으로 학교 교육과정, 학생 체험활동 내실화, 교원 전문성, 교육공동체 지원 등 4가지 과제를 중점 추진할 결과, 95%의 이행률을 보였다는 게 경북도의 자체 평가다.

'2020년 전국 인성교육실천사례 연구발표대회'에서는 기관 부문 6개 입상 기관 중 최우수를 포함한 3개 기관이 입상해 전국 최고의 성적을 거뒀다. 개인 부문에서는 전체 입상작의 20%인 13편이 입상해 교원 수 대비 전국 최다 실적을 냈다.

경북도교육청은 올해 초부터 코로나19로 인한 사상 초유의 원격수업을 실시하면서, 인성인문학교육지원센터와 권역별 인성교육지원센터의 찾아가는 인성교육 프로그램을 확대·운영했다.

인문·예술·체육·봉사의 4가지 영역에서 스스로 정한 목표를 성취해가는 '도전! 성취프로그램'에 6억1000만원, 인성교육 중점학교에 3억5800만원, 미래형 선비육성 학교에 8900만원 등 총 인성교육 부문에 10억5700만원을 지원하기도 했다.

임종식 교육감은 "모두가 힘든 시기에도 현장에서 한결같은 마음으로 학생들의 인성교육에 힘써 주신 선생님들께 깊이 감사드린다"면서 "학생들의 인성이 바로 설 수 있도록 앞으로도 인성교육을 기반으로 교육 정책을 추진하고 지원하겠다"고 다짐했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr