쉐보레, 2022년형 트레일블레이저 사전계약…시작가 '1959만원' 동결

기본트림 엔진 업그레이드 불구 가격 동결

기본 사양 강화·옵션 패키지 재구성

[아시아경제 김지희 기자] 한국GM 쉐보레가 21일 2022년형 트레일블레이저를 공개하고 사전계약에 돌입했다. 연식변경된 트레일블레이저는 가격 인상 없이 기본 파워트레인 구성을 개선하고 다양한 편의사양을 기본 적용해 상품성을 강화했다.

시저 톨레도 한국GM 영업·서비스·마케팅 부문 부사장은 “차급을 뛰어넘는 존재감으로 수출 시장에서 뛰어난 실적을 기록 중인 트레일블레이저가 한층 뛰어난 상품성을 갖춰 고객을 만날 예정”이라며 “2022년형 트레일블레이저는 파워트레인과 편의사양을 강화했음에도 시작 가격을 동결했다”고 말했다.

쉐보레는 2022년형 트레일블레이저부터 기본 트림에 적용됐던 1.2ℓ E-터보 프라임 엔진을 상위 트림에 적용되는 1.35ℓ E-터보 엔진으로 업그레이드했다. GM의 첨단 라이트사이징 기술을 통해 최고출력 156마력, 최대토크 24.1㎏·m을 발휘한다. 특히 쉐보레는 고성능 엔진을 기본 적용했음에도 별도 가격 상승 없이 트레일블레이저의 시작 가격을 동결해 고객 만족감을 높였다.

또 2022년형 트레일블레이저는 기본 사양을 강화하고 옵션 패키지 내용을 재구성해 상품성을 극대화했다. 먼저 개별소비세 3.5%를 기준으로 LT트림에 각각 79만원과 64만원 상당의 E-터보 패키지와 컨비니언스 패키지를 기본 적용했음에도 가격 상승폭은 기존 모델 대비 78만원으로 최소화했다.

ACTIV 모델에는 신규 18인치 머신드 알로이 휠과 타이어, 내외관 블랙 보타이를 적용함과 동시에 기존 79만원 상당의 컴포트 패키지를 기본화했다. RS모델 역시 컴포트 패키지를 기본 적용했으나 동일 사양의 기존 모델 대비 가격을 낮추는 등 상품성을 강화했다.

이밖에 다양한 옵션과 외장 컬러들이 새롭게 추가됐다. LT와 Premier 트림에 적용 가능한 컴포트 패키지는 동반석 통풍시트가 더해졌다. 기존 아가타 레드와 미드나잇 블루 외장컬러 대신 신규 컬러인 밀라노 레드와 모나코 블루가 업데이트된다.

2022년형 트레일블레이저의 가격은 개소세 인하 적용 기준 ▲LS 1959만원 ▲LT 2263만원 ▲Premier 2445만원 ▲ACTIV 2602만원 ▲RS 2646만원이다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr