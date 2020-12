양산시, “AI 막아라” 방역 비상 체제 돌입

계란 환적장 운영으로 질병 진입로 원천봉쇄

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 양산시가 고병원성 조류인플루엔자(AI) 발생 방지를 위한 비상 체제에 돌입했다.

양산시는 AI가 유행함에 따라 철새도래지와 산란계 밀집 사육단지에 소독시설을 24시간 운영하는 등 AI 발생 방지를 위해 총력 대응에 나서고 있다고 21일 밝혔다.

특히 산란계 농가는 차량·사람 등에 의한 수평 전파 발생 위험성이 매우 높아 밀집 사육단지 외부에 계란 환적장을 설치해 외부 운반 차량의 밀집 사육단지 진입을 차단하고 환적장에서만 운반을 가능하게 했다.

또한 드론을 활용해 주요 철새도래지인 양산천과 원동천, 차량 소독이 어려운 모래톱과 강가 등 방역 사각지대를 집중적으로 소독하고 있다.

시 관계자는 “시민들은 질병 전파 방지를 위해 하천에서 낚시와 가금 농가·철새도래지 출입을 자제하고 가금 사육 농가에서는 사육 가금을 관찰해 의심 증상이 보이면 즉시 신고하시기 바란다”고 당부했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr