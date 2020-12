KB증권, 오픈뱅킹 서비스 출시…"여러 금융기관의 계좌 관리·투자를 원스탑으로"

[아시아경제 오주연 기자] KB증권은 자사의 모바일트레이딩시스템(MTS) M-able과 홈트레이딩시스템(HTS) H-able, 홈페이지 등에서 하나의 어플리케이션만으로도 여러 금융기관의 계좌를 조회하고 이체까지 가능한 오픈뱅킹 서비스를 출시한다고 21일 밝혔다.

여러 금융기관의 계좌관리와 함께 투자를 원스탑으로 할 수 있는 금융 어플리케이션 제공으로 고객 편의성을 확대하기 위해 준비됐다는 게 회사 측 설명이다.

KB증권 오픈뱅킹 서비스는 등록된 타 금융기관 계좌의 잔액 및 거래내역 조회, 이체, 자금 모으기, 충전하기 등의 기능을 제공한다.

특히 충전하기 기능은 주식 및 금융상품 매수 시 예수금이 부족해 추가 금액이 필요할 경우 매수 화면의 충전 버튼 하나로 등록된 타 금융기관의 자금을 즉시 이체 가능해 충전을 위한 화면 이탈의 번거로움을 줄일 수 있다. 오픈뱅킹 서비스를 통해 충전하기를 포함한 타 금융기관의 자금을 KB증권 또는 타 금융사로 이체 시 이체 수수료는 0원이 적용된다.

또한 상품별, 기관별 계좌 리스트 조회, 계좌 순서 변경, 별명 설정, 계좌 숨기기, 출금계좌 등록 및 해지, 계좌 삭제 등 편리한 계좌 관리 기능을 이용할 수 있다.

KB증권은 오는 31일까지 오픈뱅킹 서비스 출시 기념 이벤트도 진행한다.

첫번째 이벤트인 ‘퀴즈이벤트’는 국내거주 개인고객 중 퀴즈 정답자 선착순 1만명을 대상으로 비타500 교환권 1매를 지급한다.

두번째 ‘오픈뱅킹 등록하고 꽝 없는 경품복권 받기 이벤트’는 국내거주 개인고객 중 오픈뱅킹 최초 등록고객 선착순 1만명을 대상으로 복권 추첨 결과에 따라 신세계 상품권, 베스킨라빈스 아이스크림 교환권, 스타벅스 아메리카노 교환권, 비타500 교환권 등 다양한 경품을 지급한다.

하우성 M-able Land Tribe장은 “오픈뱅킹 서비스 출시로 여러 금융기관의 자산을 KB증권에서 한번에 관리할 수 있어 KB증권만의 특화된 자산관리서비스를 확대할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr