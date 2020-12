대교 솔루니, PT능력 향상 ‘스마트씽킹 TED 프로젝트’ 개최

미디어 리터러시 능력·문제 해결 능력 등 프로젝트 수업 학습 효과 점검

[아시아경제 김희윤 기자] 대교의 독서토론논술 브랜드 ‘솔루니’는 온라인 프레젠테이션 대회 ‘스마트씽킹 TED 프로젝트’를 개최한다고 21일 밝혔다.

스마트씽킹 TED 프로젝트는 자신의 생각을 디자인해 표현하는 테드 발표 대회이다. 참가 학생들이 솔루니 과정별 학습 주제를 선택하여 프레젠테이션 최종 영상 산출물을 온라인 링크에 간편 접수하면 비대면으로 수상자를 선정한다.

솔루니 스마트씽킹 학습 회원은 누구나 참여 가능하다. 내년 1월 8일까지 전국 예선전을 거쳐 상위 30명이 본선에 진출한다. 본선에 선발된 총 30명의 회원들의 프레젠테이션 영상은 내년 2월 ‘솔루니TV’ 유튜브 공식 채널을 통해 공개된다.

시상은 내년 3월 중 발표 예정이다. 최우수상 수상자에게 태블릿PC를 수여하고 우수상과 장려상 수상자에게는 각각 무선이어폰과 스마트밴드를 증정한다. 솔루니는 이번 대회를 준비하는 학생들을 위해 유튜브 특강 ‘자신만만 프레젠테이션의 기술’을 함께 제공한다.

솔루니 관계자는 “이번 대회를 통해 미디어 리터러시 능력, 문제 해결 능력, 프레젠테이션 등 프로젝트 수업의 학습 효과를 점검해 볼 수 있다”며 “프레젠테이션에 대한 즐거운 경험을 쌓고 학교 수행평가에서도 자신감을 기르는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr