[클릭 e종목]"인텍플러스, 고객사 확대로 매출 성장 본격화 기대"

[아시아경제 박지환 기자] 하이투자증권은 21일 인텍플러스에 대해 고객사 확대로 밸류가 상승할 것으로 기대된다고 밝혔다. 인텍플러스는 반도체, 디스플레이, 2차전지 등 분야의 외관검사장비 전문 업체이다.

이상헌 하이투자증권 연구원은 "지난해 글로벌 메이저 반도체 업체에 독점적으로 외관검사장비를 공급하면서 중장기 성장을 위한 기반을 마련했다"며 "무엇보다 기술력을 바탕으로 대만, 중국 업체 등으로 고객사가 다변화 되면서 매출성장이 내년부터 본격화 될 것으로 예상된다"고 평가했다.

2차전지 고객사 확대 및 디스플레이 고객사 투자 등으로 매출 증가 가시화도 예상된다. 인텍플러스는 2차전지 분야에서 파우치 타입의 전기차용 중대형 2차전지 셀을 검사하는 장비를 공급하고 있다. 그간 반도체만큼 작고, 예민하지 않기 때문에 사람이 육안으로 직접 판별했는데 품질 안정성 향상 차원에서 검사 자동화 니즈가 커져 향후 매출성장이 기대된다는 게 이 연구원의 설명이다.

이상헌 연구원은 "내년은 반도체 분야 고객사 확대로 매출 성장이 지속될 것으로 보인다"며 "매출증가가 수익성 개선으로 이어지면서 실적 턴어라운드가 가속화 되겠고, 고객사 확대로 인한 매출상승 역시 밸류를 상승시킬 수 있다"고 강조했다.

