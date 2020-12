경기도, 공익활동지원센터 홈페이지 개설

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 '공익활동지원센터' 홈페이지(gggongik.or.kr)를 21일 개설했다.

이날 개설된 홈페이지는 도 공익활동 사업과 지역단체 소식을 공유할 수 있는 커뮤니티(community), 공익사업과 연구 문서, 시청각 자료 등이 있는 아카이브(archive), 비영리단체 현황과 설립 안내 등으로 구성돼 있다.

도는 홈페이지를 통해 대관 예약 서비스도 받고, 매월 웹진(webzine)과 뉴스레터(news letter) 발간을 통해 공익활동 진행 상황 등을 전할 계획이다.

도내 공익단체라면 언제나 홈페이지를 통해 공익활동 지원 사업과 관련된 다양한 정보를 수집할 수 있다.

공익활동지원센터에서 주관하는 공모사업 신청도 가능하다. 관리자가 승인만 하면 별도 가입절차 없이도 간편하게 단체 소식을 올릴 수 있다.

김장현 도 민관협치과장은 "공익활동지원센터 홈페이지가 경기도 공익활동의 온라인 플랫폼으로서 도와 시ㆍ군 공익단체의 네트워크를 강화하고, 다양한 정보가 오가는 도민 소통의 공간이 될 수 있도록 노력하겠다"고 약속했다.

도는 내년 1월3일까지 홈페이지 공개 기념 행사도 진행한다. 공익활동지원센터 홈페이지 링크를 페이스북에 공유하거나 뉴스레터 정기 구독을 신청하는 이용자에게 커피 모바일교환권을 제공한다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr