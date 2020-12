거창군, 한파 대비 취약계층 방문 서비스 강화

홀몸노인, 만성질환자에 전화·문자 또는 방문 확인



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 겨울철 한파에 대비해 건강 취약계층 1056명을 대상으로 방문 건강관리를 강화한다고 21일 밝혔다.

보건소 방문 건강관리인력이 홀몸노인, 거동 불편자, 만성질환자 등 취약계층에 전화 및 문자, 방역지침을 준수한 가정방문을 통해 안전을 확인하고 한랭질환 예방을 위한 생활 수칙을 교육할 예정이다.

한랭질환은 추위가 직접적인 원인이 되어 인체에 피해를 줄 수 있는 질환으로 저체온증, 동상이 대표적이다.

고혈압, 당뇨 등 만성질환자의 경우 급격한 온도변화에 혈압이 갑자기 상승해 증상을 악화시킬 수 있으므로 갑작스러운 추위 노출과 무리한 신체활동에 유의해야 한다.

군은 가벼운 실내운동, 적절한 수분과 고른 영양분 섭취, 실내 적정온도(18~20℃) 유지, 체감온도 확인하기(날씨가 추울 경우 야외활동 자제), 외출 시 따뜻한 옷 착용으로 체온 유지하기 등 한랭질환 예방을 위한 행동 요령을 홍보하는 한편 보온 양말, 마스크와 같은 건강·안전용품도 지급해 한파로 인한 피해가 없도록 철저히 대비할 계획이다.

구인모 거창군수는 “비록 날씨는 춥지만, 마음은 따뜻하게 우리 군민이 안전한 겨울을 날 수 있도록 세심히 살피겠다”며 “겨울철 우리 주위의 홀로 삶 어르신과 취약계층에 따뜻한 관심을 두길 바란다”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr