김형석, 유승준에 "그동안 안쓰럽다 생각했는데…잘 살아라" 선긋기

[이미지출처 = 연합뉴스]

[아시아경제 최은영 기자] '히트곡 제조기'로 유명한 스타 작곡가 김형석이 최근 '실언' 논란에 휩싸인 가수 유승준을 겨냥한 듯한 의미심장한 글을 남겼다.

20일 김형석은 자신의 SNS를 통해 "내 노래를 불러주고 동생으로 맺은 인연이라 사실 그동안 좀 안쓰럽다고 생각했다"고 운을 뗐다.

이어 "지금 보니 내 생각이 틀렸다"며 "자업자득. 잘 살아라"라고 잘라 말했다.

김 씨는 자신의 게시글이 누구를 향한 것인지 명확하게 밝히지는 않았으나, 누리꾼들은 '유승준 발의법'에 항의하는 영상을 올려 논란이 된 유승준을 향한 글일 것으로 추측하고 있다.

김 씨와 유 씨는 유승준의 앨범 'For Sale'의 타이틀곡 '나나나'와 앨범 'Now Or Never'의 수록곡 '슬픈 침묵' 등에서 호흡을 맞춘 바 있다.

김 씨의 의미심장한 발언에 누리꾼들은 "말하지 않아도 누군지 안다", "저도 한 때 좋아하는 가수였지만 손절이 맞는 듯" 등 다양한 반응을 보이고 있다.

한편 유승준은 19일 자신의 유튜브 채널을 통해 일명 '유승준 방지법'(국적법·출입국관리법·재외동포법·국가공무원법 개정)발의와 관련해 "장난하느냐"며 격분한 바 있다.

그는 40여분간 지속된 영상에서 "세금으로 일하는 정치인이 할 일이 없냐"며 "내가 청년들에게 허탈감을 느끼게 한다고? 솔직히 바른말로 추미애 장관의 아들 황제휴가나 조국 전 장관의 말도 안되는 사태들 때문에 나라일하는 정치인들의 비리와 두 얼굴을 보며 더욱 분노하고 허탈해야 하는 것 아니냐"라고 울분을 토했다.

이에 법안을 발의한 김병주 더불어민주당 의원은 "본질은 헌법을 어긴 것이다. 스티븐 유는 아직도 본질을 파악하지 못하고 있다"며 혀를 찼다. 누리꾼들 역시 "병역기피자가 말만 많다", "상당히 불쾌하다"며 비난했다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr





>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.

<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>