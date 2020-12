허종식, 2020년 국정감사 우수의원 선정…"보건·복지 현안 충실"

아동학대 대안 제시 및 공공의료 확충 방안 모색

[아시아경제 박혜숙 기자] 국회 보건복지위원회 소속 더불어민주당 허종식(인천 동구미추홀구갑) 의원이 더불어민주당이 선정한 '2020년 국정감사 우수의원'으로 선정됐다.

더불어민주당은 지난 10월 국정감사에서 질의서·보도자료·정책자료집·온라인 정책활동·카드뉴스 등에 대한 심사 결과, 허 의원에 대해 "민생회복·개혁완성·미래전환을 위한 정책 제안 및 대안제시를 통해 더불어민주당 국회의원으로서 역할을 훌륭히 수행했다"고 선정 이유를 밝혔다.

허 의원은 국정감사에서 인천 미추홀구 화재 사건 등 아동학대 전반에 대한 대안 제시를 비롯해 공공의료 확충을 위한 방안 모색과 국립대병원 영리화에 대한 경고, 보건의료정책 여론조사, 대기업 복지재단의 부동산 투기, 국민연금의 국민임대주택 투자 등 보건과 복지 분야 전반의 현안을 세세하게 다뤘다는 평가를 받았다.

또 CCTV가 없었다면 묻혔을 뻔했던 노인학대 사건과 중국산 마스크의 박스갈이, 해섭(HACCP·식품안전관리인증기준) 관리 등 현장을 가야 확인할 수 있는 내용을 국감장에 소개하는 등 다양한 이슈를 제시했다.

허 의원은 "이번 국감은 주민들의 눈높이에 맞춰 주민들이 요구하는 목소리를 대변하는 것을 최우선 순위에 뒀다"며 "당이 평가하고 선정한 우수의원이라 매우 영광스럽고, 국감에서 지적했던 문제들이 성과를 낼 수 있도록 법과 제도 개선에 앞장서겠다"고 수상 소감을 밝혔다.

한편 허 의원은 더불어민주당 '미디어 언론 상생 태스크포스', 'K뉴딜위원회 바이오헬스본부' 간사와 인천시당 '미추홀구 형재 화재 참사 태스크포스', '매립지 특별위원회' 위원장 등 중앙과 지역을 아우르며 민생과 현안 해결에 앞장서고 있다.

