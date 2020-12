[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점 지하1층 푸드에비뉴 견과매장에서 즉석에서 로스팅된 견과류를 선보이고 있다. 로스팅에 볶아 나온 견과는 아몬드, 땅콩, 마카다미아, 호두 등 다양한 견과로 고소한 맛과 풍미가 좋아 고객의 눈길을 끌고 있다. 견과는 잘게 부숴 샐러드나 요거트 토핑으로 활용해도 좋다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr