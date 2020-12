[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주환경공단(이사장 김강열) 임직원 일동이 광주지역의 사랑의 온도를 높이는 데 동참했다.

20일 광주사회복지공동모금회에 따르면 최근 광주환경공단 임직원들이 희망2021나눔캠페인 성금 339만 원을 기탁했다.

전달식에는 광주환경공단 김강열 이사장, 강훈 총무인사팀장, 임채국 시민소통팀장, 조영주 과장, 안문선 대리, 광주사회복지공동모금회 이성도 사무처장 등이 참석했다.

김강열 이사장은 “광주환경공단 임직원들이 힘겨운 겨울을 보낼 우리의 이웃들에게 조금이나마 힘이 됐으면 하는 바람으로 희망2021나눔캠페인에 참여했다”며 “따뜻한 온기가 가득한 광주가 됐으면 좋겠다”고 말했다.

