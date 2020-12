[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 박영숙 광주광역시 서구의회 의원이 한국평생교육연합회로부터 ‘자랑스러운 교육인 상’을 수상했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr