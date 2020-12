'로봇산업 메카' 포항시, 유관기관 간담회 … 로봇실증센터 독보적 '존재감'

우수한 지역 인프라 활용…신성장 먹거리 로봇 산업 선도

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북 포항시는 지난 18일 로봇산업 활성화를 위한 관계기관 소통 강화 간담회를 개최했다고 20일 밝혔다.

이날 간담회에는 국내 로봇분야 핵심연구기관인 한국로봇융합연구원, 한국해양과학기술원 수중로봇건설사업단과 미래전략산업과, 투자기업지원과 등 관계기관 책임자가 참여했다.

포항지역에는 국내 유일한 안전로봇실증센터와 수중로봇복합실증센터 등의 인프라가 구축돼 있어, 전국 어느 지역보다 로봇산업 분야 발전에 경쟁력이 높은 것으로 주목을 받고 있다.

지난해 10월 영일만 3일반산업단지 내 1만9800㎡의 부지에 개소한 안전로봇실증센터는 재난 현장에서 활용될 로봇기술 개발 '국민안전로봇 프로젝트 사업'의 핵심 시설로, 실증시험을 위해 전국 각지의 기관들이 찾고 있다.

수중로봇복합실증센터는 수중건설에 필요한 장비가 실 해역에 투입되기 전 사전 실증 테스트를 하는 곳이다. 해양수산부·경상북도·포항시 등이 2013년부터 2019년까지 총사업비 815억원을 투입해 수중건설로봇 기술개발 사업의 일환으로 구축했다.

수중로봇복합실증센터는 유지보수용 경작업용 ROV, 해저케이블매설용 중작업용 ROV, 트랙기반 암반작업용 트랙기반 ROV 등 3종을 개발 수행했다.

포항시 김종식 일자리경제실장은 "타지역보다 우수한 로봇 인프라를 활용해 미래 신성장산업인 로봇산업의 경쟁력을 강화하고, 이를 바탕으로 지역에 로봇기업을 유치하고 지역경제 활성화 및 일자리 창출로 이어지도록 최선을 다하겠다"고 다짐했다.

