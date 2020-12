[아시아경제 서소정 기자] ◆한미약품 ▲사장 임주현 임종훈 ▲부사장 서귀현 ▲전무 권규찬 이영미 ▲이사 김세권 하태희 배성민 김유리 채승일 김지영 한옥필 경대성 이정훈 손민아 ▲이사대우 장선영 김은영 윤여창 구인모 이승엽 박희성

◆온라인팜 ▲부사장 우기석 ▲이사대우 이상훈

◆한미헬스케어 ▲부사장 박준석 ▲이사 김정민 ▲이사대우 장철환

◆한미정밀화학 ▲상무 이재헌

◆제이브이엠 ▲이사 신성재 ▲이사대우 박창영

서소정 기자