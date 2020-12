포항시, '전통시장 활성화' 권익委·죽도시장 상생발전 협약

소상공인시장진흥공단, 전남 순천시, 전북 익산시, 충남 서천군 함께 참여

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북 포항시는 지난 18일 시청 회의실에서 국민권익위원회와 전통시장 활성화 상생협약을 체결했다고 20일 밝혔다.

협약식은 이강덕 포항시장, 국민권익위 권태성 부위원장, 소상공인시장진흥공단 조봉환 이사장, 죽도시장 허창호 회장 및 3개 지자체와 전통시장 상인대표 등이 참석한 가운데 비대면 온라인 영상회의로 진행됐다.

이번 협약은 국민권익위원회 주관 아래 소상공인시장진흥공단, 포항시, 전남 순천시, 전북 익산시, 충남 서천군 등이 참여했다.

참가 기관들은 전통시장 상품 원산지·가격표시 등 고객 만족도를 제고하면서, 지역문화와 연계한 전통시장 대표 먹거리·볼거리 를 개발하기로 약속했다.

이강덕 포항시장은 "공동참여기관의 협업을 바탕으로, 전통시장이 다시 생기를 되찾을 수 있도록 책임과 역할을 다하겠다"며 상생협약에 대한 강한 의지를 보였다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr