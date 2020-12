코로나19 악재에도 … 경북도, '11월 수출' 올해 최대 증가율

경북 수출 최근 3개월 연속 전년 대비 증가

"공격적인 수출 SOS 특별지원사업 영향"

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도는 코로나19라는 돌발변수에도 지난 9월부터 지역 수출이 회복세를 보이기 시작, 11월에는 총 수출 36억 달러로 전년 동월 대비 16.0% 늘면서 올해 최고 증가율을 기록했다고 20일 밝혔다.

경북지역 수출규모는 9월 3.9%, 10월 2.6%로 3개월 연속 성장하고 있으며, 증가율 역시 확대 추세를 보이고 있다. 이는 올 초부터 '경북 수출SOS 특별사업'을 공격적으로 운영하는 등 수출동력을 잃지 않도록 총력을 기울인 결과라는 게 경북도의 자체 평가다.

올해 경북도 수출은 비대면 산업과 홈코노미(홈+이코노미) 관련 제품인 무선전화기, 무선통신기기부품, 광학기기, 평판디스플레이, 반도체 등에서 새로운 수출동력을 찾으며 반등 기회를 만들어냈다.

11월 당월 기준 경북도 10대 수출품목 중 수출 증가세를 보이고 있는 품목은 무선통기기부품(5.4억 달러, △122.4%), 무선전화기(3.5억 달러, △17.1%), 광학기기(2.9억 달러, △84.6%), 평판디스플레이(1.5억 달러, △26.4%), 자동차부품(1.2억 달러, △14.7%), 반도체(1억 달러, △63.1%) 등이다.

반면 열연강판(1.4억 달러, ?39.7% ), 냉연강판(1.2억 달러, -20.3%), 아연도강판(0.9억 달러, -25.1%) 등은 글로벌 건설경기 침체 장기화와 전년 대비 철강재 수출단가 하락 등의 영향으로 감소세를 보이고 있다.

11월 기준으로 국가별 수출현황을 살펴보면 경북도 총수출액 36억 달러 중 41%를 차지하고 있는 수출 1위국은 중국으로, 14.77억 달러로 41.8%의 최고의 증가세를 기록했다. 2위 수출국 미국은 4.3억달러로 4.1% 증가세를 보였다. 3위 베트남, 4위 일본에 이어 5위 러시아는 수출액 1.02억 달러로 506%의 증가세를 기록했다.

경상북도는 올해 돌발변수인 감염병 확산 등 대외환경 악화로 어려움을 겪고 있는 중소기업의 수출활력을 되살리기 위해 경북수출SOS 특별지원사업에 추경예산 30억 등 총 109억원을 투입했다.

이를 통해 동남아·일본·중국·러시아 등 649명의 바이어와 도내기업 428개사를 대상으로 12회에 걸쳐 수출 핫라인 사이버상담회를 개최했고, 아마존·이베이·큐텐·라자다 등 전세계 13개 글로벌온라인쇼핑몰에 145개사를 입점시켰다. 또한 수출보험료 지원사업에 2368개사가 참가하는 등 총 3152개사를 지원하는 성과를 거두었다.

이철우 도지사는 "코로나의 엄중한 수출위기에서도 긴급지원 대책을 확대하고 기업 스스로 최대의 노력을 다한다면 어려움을 극복하고 경북 수출전략혁신의 계기가 될 것"이라며 수출SOS 특별지원을 앞으로 더욱 확대하겠다는 방침을 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr