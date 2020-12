이달 넷째주 전국 1만3000여가구 분양

[아시아경제 최동현 기자] 이달 넷째주 전국에서 1만3000여가구가 분양 공급된다.

20일 부동산 리서치업체 닥터아파트에 따르면 오는 21일부터 27일까지 전국 20개 단지에서 1만3584가구가 청약에 나선다. 견본주택은 6곳에서 문을 열 예정이다.

우선 오는 21일 힐스테이트 신도림역 센트럴(오피스텔), 경기광주역 경기행복주택, 다산지금A5블록 경기행복주택, 하남덕풍 경기행복주택, 여수 한국아델리움 오션프랑(테라스하우스), 완주 모아미래도 센트럴시티 1차 등 6곳에서 청약접수를 시작한다.

22일에는 화성 힐스테이트 봉담(민간임대), 계룡대실지구 2블록(공공분양), e편한세상 단양 리버비스타, 서대구역 화성파크드림, 대구 동성로 SK리더스뷰(주상복합), 완주 삼봉지구 중흥S-클래스 에듀파크, 광주 선교2차 우방아이유쉘 리포레 등 7곳에서 청약접수를 시작한다.

서대구역 화성파크드림은 화성산업이 대구시 서구 평리동 평리7구역을 재개발하는 곳으로 39~99㎡(이하 전용면적) 총 1594가구 중 59~99㎡ 1049가구가 일반분양 물량이다. 2021년 완공예정인 서대구 고속철도역 및 역세권개발사업과 서대구일반산업단지 재생사업 등 개발호재가 풍부하다. 단지 일대가 대규모 정비사업이 진행중으로 약 8300여가구가 들어서는 대단지 주거타운이 형성될 전망이다. 대구서구청, 보건소, 대구시립 서부도서관, 구민운동장 등이 가깝고 이현초·중리초 등이 도보통학권이다.

23일에는 호반써밋 그랜드마크(D1-1·D1-2·D2-1·D3-1·D3-2블록), 충북혁신도시 동일하이빌 파크테라스, 대구 중앙로역 푸르지오 더센트럴(주상복합) 등 7곳에서 청약접수를 시작한다.

호반써밋 그랜드마크는 호반건설이 충남 아산시 탕정면 탕정일반산업단지 5개블록에 짓는 단지다. D1-1블록 84㎡ 756가구, D1-2블록 59~84㎡ 817가구, D2-1블록 74~84㎡ 662가구, D3-1블록 59~84㎡ 489가구, D3-2블록 84㎡ 303가구다. 지하철 1호선 배방역이 차량으로 7분 거리이며, KTX경부선·SRT수서고속철도 환승역인 천안아산역도 10분이면 도달가능하다. 2021년 개통예정인 1호선 탕정역과 아산디스플레이시티2 일반산업단지가 조성계획으로 개발수혜에 따른 미래가치가 더욱 기대된다.

이번주 문을 여는 견본주택은 ▲판교밸리자이(주상복합·오피스텔) ▲힐스테이트 용인 둔전역 ▲화성 봉담자이 라피네 ▲아산 삼부르네상스 더힐 ▲포항 흥해 서희스타힐스 더캐슬 등 6곳이 오픈예정이다. 반면 화성 봉담자이 라피네는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 직접 관람을 제한하고 사이버 견본주택으로 대체해 운영한다.

