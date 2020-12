경북도, '간판개선' 행안부 공모사업 선정 … 경주·영양·예천 5㎞ 정비

19억원 들여 경주 먹거리팬션촌, 영양읍 시가지, 예천읍 효자로 간판 개선

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도는 행정안전부에서 추진한 '2021년 간판개선 공모사업'에 3개 시·군(경주시, 영양군, 예천군)이 선정, 국비 9억원을 확보했다고 밝혔다.

사업지구는 경주 북군동 먹거리팬션촌, 영양 영양읍 시가지, 예천 예천읍 효자로 등이다.

이번 공모사업에서는 전국 17개 시·도에서 40여개 시·군이 신청한 가운데 서류평가 및 심의위원회 심사를 거쳐 20개 사업이 선정됐다. 그 중 경상북도가 3개 사업을 가져오는 성과를 이뤘다.

이에 따라 경북도는 국비를 포함해 총사업비 19억원을 들여 총연장 5.1㎞ 구간 내 348개 업소의 간판을 정비할 계획이다.

경북도는 2010년부터 2020년까지 도비 131억원을 투입해 94개 지구의 간판을 정비하는 등 도시이미지 개선과 쾌적한 거리환경 조성을 위한 사업을 꾸준히 추진해 오고 있다.

황석호 경상북도 건축디자인과장은 "간판개선사업, 공공디자인사업 유해환경개선사업 등 경북도 자체사업과 함께 중앙부처 공모사업에도 적극 참여함으로써 지역 일자리창출과 경제활성화에도 기여해 나가겠다"고 전했다.

