[아시아경제 이승진 기자]현대백화점은 크리스마스를 맞아 온라인 문화센터 ‘현대백화점 컬처클래스’에서 '크리스마스 특별 강좌'를 선보인다고 20일 밝혔다.

크리스마스 특별 강좌는 정지해 플로리스트의 '크리스마스 트래디셔널 생화 리스 만들기', 김준수 플로리스트의 '자연 소재 크리스마스 트리 만들기', 김지현 작가의 '이니셜 카드케이스 만들기' 등 10여 개다.

현대백화점은 이달 초 네이버 강의 플랫폼 ‘엑스퍼트(eXpert)’ 내에 국내 유통업계 최초로 정규 강좌를 운영하는 온라인 문화센터 ‘현대백화점 컬처클래스’를 선보이고, 현대백화점 문화센터 강사 20명이 필라테스·사진·꽃꽂이·가죽공예 등 100여 개 강좌를 선보이고 있다.

