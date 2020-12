경기도민 54% "개성공단 재개 필요"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도민 54%는 개성공단 재개에 대해 '필요하다'고 밝혔다.

경기도는 지난 5일 여론조사기관인 ㈜케이스탯리서치에 의뢰해 만 18세 이상 도민 1000명을 대상으로 전화조사방식으로 진행한 개성공단 재개에 대한 여론조사 결과 개성공단 재개 필요성에 공감하는 비율이 54%로 나타났다고 20일 밝혔다. '필요하지 않다'는 입장은 44%였다.

판문점선언이 있었던 2018년 조사에서는 같은 질문에 73%가 필요하다고 답했다. 이번 조사에서는 최근의 남북경색국면이 반영된 점을 고려할 때 긍정인식이 절반을 웃돌았다는 점에서 의미가 있다는 게 경기도의 설명이다.

응답자의 58%는 개성공단이 재개될 경우 남북 간 경제협력과 화해분위기 조성 등 한반도 평화에 '도움될 것'으로 내다봤다.

2016년 개성공단 폐쇄 이후 피해를 보고 있는 도내 개성공단 입주기업에 대한 지원과 관련해서는 응답자의 59%가 도 차원의 지원이 필요하다고 답했다.

이는 2018년 조사결과(62%)와 비슷한 수준이다.

한편 UN이나 미국 등 주변국의 영향을 받지 않고 우리 정부가 개성공단 재개 선언을 단독으로 하는 것에 대해서도 응답자의 58%가 '찬성'했다.

향후 남북관계에 대해서는 응답자의 절반(50%)이 '지금과 비슷할 것'으로 전망했다. '지금보다 더 나빠질 것이다'는 답변은 24%였다.

경기도 등 41개 지방정부가 참여하는 '남북평화협력지방정부협의회'가 내년 1월 출범 예정인 가운데, 남북교류협력 주체가 지방정부로 확대되는 것에 대해서는 응답자의 55%가 '바람직하다'고 응답했다.

도 차원의 남북교류협력 사업 추진에 대해서도 '필요하다'는 답변이 51%를 차지했다.

이번 조사는 경기도가 여론조사기관인 ㈜케이스탯리서치에 의뢰해 지난 5일 만 18세 이상 도민 1,000명을 대상으로 전화조사방식으로 진행됐으며, 신뢰수준은 95%, 표본오차 ±3.1%p다.

이재강 도 평화부지사는 개성공단 재개 선언을 촉구하는 의미로 지난 달 10일부터 파주 임진각 평화누리에 현장 집무실을 설치해 관련 업무를 보고 있다. 이 부지사는 지난 15일 통일대교에서 '1인 삼보일배'를 진행하는 등 관련 행보를 이어가고 있다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr