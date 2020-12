[아시아경제(대전) 정일웅 기자] <본사 본부·실·단장> ▲안전경영본부장 조대식 ▲광역철도본부장 김인호 ▲감사실장 정구용 ▲미래전략실장 김진준 ▲고객마케팅단장 김양숙 ▲차량기술단장 박무운 ▲시설기술단장 배석복

<지역본부·관리단장> ▲수도권동부지역관리단장 김광모 ▲강원본부장 이용우 ▲충북지역관리단장 김진호 ▲전북본부장 차경수 ▲광주전남본부장 장영철 ▲대구경북본부장 신화섭 ▲대구지역관리단장 차성열

< 부속기관장 > ▲철도교통관제센터장 양덕희 ▲연구원장 정정래 ▲수도권철도차량정비단장 유경종 ▲대전철도차량정비단장 남시호 ▲호남철도차량정비단장 이재춘 ▲고속전기사업단장 손명철

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr