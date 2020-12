'서초50플러스센터' 온라인(유튜브) 개관

경력개발, 생애설계, 커뮤니티 등 5060세대의 성장·배움·나눔이 있는 공간으로 조성 21일 개관

[아시아경제 박종일 기자] ‘서초50플러스센터’에 대한 관심이 심상찮다.

정식으로 문을 열기도 전부터 뜨거운 호응을 얻고 있다. 5060세대가 자신들만을 위한 문화공간에 얼마나 목말라 있었는지를 방증하는 것이어서 관심을 모은다.

서초구(구청장 조은희)는 신중년으로 불리는 5060세대의 성공적인 인생 후반전을 지원하며 ‘50+세대의 가치를 높여주는 진정한 파트너’가 되려고 하는 비전으로 세워진 '서초50플러스센터'가 21일 오후 2시에 개관된다.

센터는 이미 11월에 준공이 됐지만 계속되는 코로나19의 유행으로 온라인 운영을 선제적으로 해왔다.

서울 동남권(서초,강남,송파,강동)에서 첫 번째로 문을 연 것으로, 이미 1000명이 넘는 사람들이 홈페이지에 관심 등록을 하며 뜨거운 반응을 보이고 있다.

이런 열기와 함께 이뤄지는 이번 개관행사는 일반적인 개관식이 아닌 유튜브(채널명:서초50플러스센터)를 통한 온택트 방식으로 진행, 축하메시지, 시설 안내와 퀴즈, 댄스영상 등 다양한 이벤트로 풍성하게 진행한다.

특히, 시설 안내엔 서초만이 가진 ‘서초50플러스센터’의 특징도 함께 소개할 예정이다.

센터 바로 옆에는 어르신 문화여가복합공간인 ‘내곡느티나무쉼터’가 위치해 있어 장?노년층이 함께 서초만의 준비된 원플러스원 서비스를 즐길 수 있다는 것이 대표적인 서초 센터만의 장점이다. 인생 2라운드를 위한 경력개발, 취?창업 준비는 50플러스센터에서 하고, 건강댄스, 사우나, 영화관람 등 문화여가 활동과 치매치료 등 마음 건강을 챙기는 것은 ‘내곡느티나무쉼터’를 이용하면 된다.

또 다른 특장점으로는 50+세대가 즐겨하는 다채로운 취미생활을 함께 나눌 수 있는 공간인 오樂실(취미여가실)이다. 이곳에는 입체로 출력이 가능한 3D프린터, 금속·아크릴·나무 등 재질을 가리지 않고 인쇄가 가능한 UV평판프린터, 머그컵에 나만의 그림을 담을 수 있는 머그컵전사기, 시트커팅 제작이 가능한 레터링스티커커팅기, 입체 조형물을 내 손으로 직접 만드는 3D펜 등이 구비 되어있어 혁신적인 아이디어를 무궁무진하게 펼칠 수 있다.

또 50+세대가 코로나 걱정 없이 원하는 공간에서 수강할 수 있도록 온라인 강좌를 송출하는 on air 방송실도 있다.

창업을 위한 인큐베이터 공간도 조성되어 있다. 공익성을 가진 단체를 결성하였거나 창업 준비를 희망하는 개인·단체를 대상으로 공간을 대관해주는 둥지(공유사무실)에서는 역량 강화를 위한 맞춤형 컨설팅과 특강을 통해 50+세대의 ‘꿈’을 펼칠 수 있도록 지원한다.

구에서 이렇게 야심차게 준비한 센터는 기존 내곡동주민센터를 리모델링하여 마련한 것으로, 지하 1층에서 지상 3층(연면적 1309.76㎡)으로 조성했다. 지하1층 식당과 체육공간, 1층 북카페, 2층 강의실과 멀티미디어실, 커뮤니티룸, 3층 공유사무실과 온라인강의실, 취미여가실 등 50+세대를 위해 다양한 공간으로 알차게 꾸며졌다.

센터에 들어서면 ‘오늘도 설렘 boo-k boo-k’ 북 카페가 먼저 눈에 들어온다. 인문학, 취미, 건강 등 다양한 분야의 책들로 채워진 북카페는 누구나 잠시 들러 마음의 양식을 쌓을 수 있으며, 상담사가 상주하여 각종 궁금증을 해결할 수 있다.

2층은 50+세대들의 가능성을 열어두고 인생의 전성기를 준비할 수 있는 공간으로 꾸며졌다. 다양한 강좌를 학습하는 배워봄(강의실), 컴퓨터·스마트폰 등 IT기기를 익히는 익혀봄(멀티미디어실), Active한 활동이 가능한 모여봄(강당), 같은 관심사를 공유하는 함께해봄(커뮤니티 실)등 50+세대들이 배우고 나눌 수 있는 공간으로 구성돼 있다.

희망찬 미래와 꿈을 응원하는 공간으로 꾸며진 3층은 잠시 휴식을 취할 수 있는 룰루랄라운지(휴게실)와 생애 7대 영역(일,재무,사회공헌,사회적관계,가족,여가,건강) 관련 상담사와 상담할 수 있는 ‘톡톡’ 종합 상담실이 있다.

한편, 코로나19의 유행으로 대면 방식의 집합 프로그램은 현재 진행하지 않는다.

서초50플러스센터 홈페이지 및 유튜브 ‘서초50플러스센터’ 채널이 개설되어 커뮤니티 모집, 공유사무실 신청, 온라인 특강 프로그램 등 유용한 콘텐츠가 제공되고 있다.

조은희 서초구청장은 “50플러스는 100세 인생에 낮 열두시에 해당한다. 이제 오전반을 마치고 오후반을 시작한 것”이라며 “서초 50플러스센터와 함께 멋진 인생 오후반을 보낼 수 있도록, 주민에게 플러스가 되는 노력을 아끼지 않을 것”이라고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr