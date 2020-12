'결혼이민 성공신화' 지이엠 김영란 대표, 경주시에 마스크 1만장 지원

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북 경주시는 마스크 제조회사 ㈜지이엠 김영란 대표가 코로나19 극복을 위해 마스크 1만장(200만원 상당)을 다문화가족지원센터에 기탁해 왔다고 20일 밝혔다.

경주 서면에 마스크 제조 공장을 둔 ㈜지이엠의 김영란 대표는 결혼이민여성으로 창업에 성공한 인물이다. 김 대표는 "코로나19로 힘든 시기를 보내고 있는 결혼이민여성들에게 희망과 용기를 주고자 마스크 지원을 하게 됐다"며 "모두가 힘을 합쳐 코로나19를 슬기롭게 극복해 나가길 바란다"고 전했다.

김기호 다문화가족지원 센터장은 "지역사회의 지원활동으로 안정적으로 정착해 결혼이민여성들의 롤모델이 돼 주신 김영란 대표께 감사드린다"며 "다문화가족의 안정적인 정착을 위한 다양한 정책을 펼쳐 나가겠다"고 전했다.

